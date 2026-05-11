Lula reafirma apoio à candidatura de Michelle Bachelet à ONU após reunião no Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou apoio à candidatura da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, à Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Na rede social X, o presidente afirmou que Bachelet possui as credenciais para comandar a ONU por causa de sua experiência no comando do governo chileno e de seu conhecimento das funções da entidade.

"Sua experiência como chefe de Estado e profunda conhecedora da ONU a credencia a ser a primeira mulher latino-americana a liderar a organização", afirmou Lula.

Bachelet se reuniu com Lula no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, 11. Na postagem, o presidente disse que discutiu com Bachelet "temas da agenda internacional e o papel que uma ONU reformada precisa ter para a promoção da paz e do desenvolvimento sustentável, bem como para o fortalecimento do multilateralismo".

Esta não é a primeira vez que Lula usa o X para apoiar publicamente Bachelet. No início de fevereiro, ele disse que, ao endossar a chilena, "em oito décadas de história, é hora de a organização ser finalmente comandada por uma mulher".

"A trajetória de Bachelet é marcada pelo pioneirismo. Foi a primeira mulher a presidir o Chile, por duas vezes, e a primeira a ocupar os cargos de ministra da Defesa e da Saúde em seu país. No sistema das Nações Unidas, teve papel decisivo na criação e consolidação da ONU Mulheres, como sua primeira diretora-executiva, dando escala institucional à agenda da igualdade", declarou o presidente.

A eleição para a Secretaria-Geral da ONU ocorre em julho deste ano. Concorrem com a chilena Rafael Grossi (Argentina), Rebeca Grynspan (Costa Rica) e Macky Sall (Senegal). Seguindo uma tradição de rotatividade entre os continentes, seria o momento de a entidade ser comandada por um latino-americano.