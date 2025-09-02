Capa Jornal Amazônia
Nos EUA, juiz considera ilegal uso da Guarda Nacional por Trump em Los Angeles

A Califórnia entrou com uma ação alegando que o envio de militares para Los Angeles durante o verão do hemisfério Norte

Estadão Conteúdo

O juiz Charles Breyer, em Washington, decidiu que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, violou a lei federal ao enviar tropas para acompanhar agentes federais em operações de imigração.

A Califórnia entrou com uma ação alegando que o envio de militares para Los Angeles durante o verão do hemisfério Norte infringia uma lei que proíbe o uso das Forças Armadas na aplicação de leis domésticas.

VEJA  MAIS:

image Trump pretende ampliar ação da Guarda Nacional
Presidente dos EUA também ordenou que Departamento de Defesa assuma um papel maior na aplicação da lei, incluindo com a repressão aos distúrbios civis


image Guardas nacionais dos EUA são enviados da Virgínia Ocidental para Washington


image Soldados da Guarda Nacional dos EUA se preparam para portar armas em Washington
Presidente americano, Donald Trump, já disse que pretendia 'retomar' a capital

Advogados do governo argumentaram que o Ato Posse Comitatus não se aplica, pois as tropas estavam protegendo agentes federais, e não fazendo cumprir a lei.

Eles sustentam que os militares foram mobilizados sob uma autoridade que permite ao presidente destacá-los. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

EUA

TRUMP

IMIGRAÇÃO

Los Angeles

Guarda Nacional

justiça

uso ilegal
China elogia compromisso do Irã de programa nuclear pacífico e defende diálogo no Oriente Médio

02.09.25 12h18

REVIRAVOLTA FELIZ

CEO que roubou boné de criança na US Open desativa redes sociais após reviews negativas

Após uma chuva de críticas e centenas de avaliações negativas no Google, o CEO desativou as redes sociais. Menino que teve o boné roubado ganhou outro do tenista Kamil Majchrak

02.09.25 10h58

GUERRA NA RÚSSIA

Putin diz que governo Trump está ouvindo os argumentos da Rússia sobre a guerra na Ucrânia

"A administração de Trump está nos ouvindo", disse o líder russo

02.09.25 10h33

Número de mortos no terremoto no Afeganistão sobe para 1,4 mil

Um funcionário da Organização das Nações Unidas (ONU) alertou para a possibilidade de aumento exponencial no número de vítimas.

02.09.25 9h53

polêmica

Trump morreu? Entenda boatos sobre a suposta morte do presidente dos EUA

Rumores ganharam força nesse sábado (30)

30.08.25 11h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

30 horas presa

Mensagem escrita com sangue em travesseiro jogado pela janela salva mulher presa em quarto

Mulher permaneceu presa durante 30 horas no quarto

26.08.25 8h02

INTERNACIONAL

Maduro aparece de farda e se diz pronto para se defender dos EUA

Navios de guerra dos EUA começaram a chegar próximo da costa venezuelana

30.08.25 7h58

