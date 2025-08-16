Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Soldados da Guarda Nacional dos EUA se preparam para portar armas em Washington

Estadão Conteúdo

Soldados da Guarda Nacional enviados para Washington, capital dos Estados Unidos, estão se preparando para andar armados nos próximos dias, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto, uma mudança que ocorre dias após o presidente Donald Trump dizer que estava enviando a tropa para "retomar" a capital do que ele descreve como criminosos violentos.

Autoridades da área de Defesa haviam dito anteriormente que os 800 soldados enviados para a cidade não estariam armados, ao contrário de outros agentes federais também enviados para a capital. Eles também não deveriam levar armas em seus veículos. "Armas estão disponíveis se necessário, mas permanecerão no arsenal", disse o Exército dos EUA em um comunicado à imprensa na quinta-feira, 14.

Na noite de ontem, 15, alguns membros da Guarda destacados para Washington foram informados para esperar uma ordem para carregar armas, de acordo com fontes. No entanto, até a manhã deste sábado, 16, nenhuma ordem formal havia sido dada, disse um funcionário do Departamento de Defesa.

Procurada, uma porta-voz do Departamento de Defesa encaminhou as perguntas da reportagem ao Exército. Um porta-voz do Exército não retornou pedido de comentário.

Desde que chegaram a Washington na terça-feira, 12, os soldados da Guarda Nacional têm sido amplamente vistos em áreas públicas, de acordo com autoridades da área de defesa. Eles foram designados para funções administrativas e logísticas, bem como para trabalhos de "embelezamento de áreas".

"Os soldados da Guarda Nacional são treinados para guerra e desastres naturais, não para policiamento comunitário", disse o presidente do Conselho do Distrito de Colúmbia (Distrito Federal dos EUA, onde está Washington), Phil Mendelson, na segunda-feira, 11, acusando Trump de criar um factoide para aparecer na TV. Fonte: Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/GUARDA NACIONAL/PORTE/ARMA/WASHINGTON
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Caças dos EUA escoltam avião de Putin no Alasca após reunião com Trump

16.08.25 15h28

tragédia

Chuvas causam mais de 340 mortes em 48 horas no Paquistão

Maioria das vítimas foi arrastada por enchentes repentinas ou morreu quando suas casas desabaram, eletrocutadas ou atingidas por raios

16.08.25 13h31

Após cúpula, Pelosi diz que no lugar de paz 'recebemos elogios a Putin'

16.08.25 12h43

Trump comemora 'dia bem-sucedido' após encontro com Putin sem acordo pelo fim da guerra

16.08.25 11h33

MAIS LIDAS EM MUNDO

Água de sangue

Fim do mundo? Mar da Galileia fica vermelho e levanta teorias bíblicas; entenda

O Fenômeno natural tingiu as águas e dividiu opiniões entre explicações científicas e interpretações religiosas

11.08.25 14h18

Mundo

Casal morre ao cair da Ponte Belém durante beijos e abraços

Ela estava encostada na ponte, em Cusco, no Peru, quando resolveu sentar no gradil

16.08.25 12h21

PERIGO

Homem desenvolve doença rara após seguir orientação do ChatGPT

O paciente acabou desenvolvendo bromismo, uma intoxicação por brometos. Atualmente, trata-se de uma condição rara

13.08.25 11h06

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda