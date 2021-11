Noiva usa vestido de casamento tátil para o noivo cego poder 'enxergá-la'

Pensando em tornar o dia do casamento ainda mais especial para o noivo, que possui deficiência visual, Kelly Anne preparou todos os detalhes. A noiva pediu para ser confeccionado um vestido especial e tátil, que fosse capaz de fazer o amado lhe "enxergar" no altar. As informações são do Portal JC.

Ao preparar a surpresa para o noivo, ela procurou uma loja de vestidos sustentáveis, feitos com materiais recicláveis. A roupa foi montada com vários tipos de tecidos, flores e até desenhos com relevo, facilitando que o amado pudesse senti-la. Ao perceber que se tratava do vestido certo para o seu casamento, Kelly se emocionou no mesmo momento.

E a emoção continuou no tão esperado dia do casamento. Enquanto estava caminhando em direção ao altar, a noiva não conseguiu se conter. Ela conta que pediu ao noivo para tocar em suas roupas e, naquele momento, ele também não segurou as lágrimas. "Era como se eu pudesse vê-la", contou em entrevista com uma emissora americana, onde o caso aconteceu.