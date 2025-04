Noite Estrelada: chuva de meteoros ilumina o céu no mês de maio

Nos próximos dias 5 e 6 de maio, uma chuva de meteoros Eta Aquáridas será possível ser observada a olho nu, no hemisfério sul do planeta. Esse fenômeno natural ocorre quando pequenos fragmentos de rocha adentram a atmosfera e são todos incendiados, fazendo com que cerca de 60 meteoros por hora sejam vistos durante o episódio.

De acordo com informações da National Geographic, depois que o meteoro passa no céu, um rastro é deixado no ar e “Esse caminho que a estrela deixa para trás não é a rocha em si, mas sim o ar quente que brilha quando ela passa pela atmosfera. Uma chuva de meteoros ocorre quando a Terra encontra muitos meteoroides ao mesmo tempo”.

Para contemplar as Eta Quáridas, não é necessário utilizar telescópios ou binóculos, basta procurar um lugar afastado dos centros urbanos, onde as luzes artificiais sejam mínimas, e olhar para o céu após o horário da meia-noite. A explicação para isso é porque o céu escuro em áreas altas deixa os meteoros mais visíveis.

Chuva de Meteoros Líridas

Ainda neste mês, a comunidade de astrônomos profissionais e amadores tiveram a oportunidade de presenciar a Chuva de Meteoros Líridas, que ocorreu entre os dias 21 e 22 de abril. O episódio possui uma média de 10 a 18 meteoros por hora e poderá ser visualizado até o dia 25, porém com menos visibilidade, no Hemisfério Norte e Sul.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)