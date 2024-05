Meteoro cruza o céus de Portugal e Espanha e assusta moradores com clarão azul

Um meteoro foi visto cruzando os céus de Portugal e Espanha neste sábado (18), formando um clarão azul no momento em que passava. Nas redes sociais, usuários compartilharam vídeos e fotos do momento em que o fragmento observado na cor azul pode ser visto passando rapidamente.

O Observatório de Calar Alto, localizado em Andaluzia, na Espanha, foi um dos centros de pesquisa que registraram o fenômeno. Em comunicado oficial, a organização chamou o objeto de “enorme bola de fogo” que atravessou os céus dos dois países por volta das 00h46.

A maioria das imagens foi feita no norte de Portugal. Os relatos partiram principalmente da vila de Castro Daire e de cidades no norte do país, como o Porto, segundo o jornal português Público. Mas também há registros de regiões mais ao sul, como na zona de Lisboa.

O fenômeno foi confirmado pelo professor José María Madiedo, principal pesquisador do SMART Project, do Instituto de Astrofísica de Andaluzia. Até este domingo (19), as autoridades não haviam registrado nenhuma queda de fragmentos do meteoro na terra.

Segundo o especialista, o bólido, como são chamados os meteoros brilhantes, era uma rocha que se desprendeu de um cometa e que entrou na atmosfera a uma velocidade de 161 mil quilômetros por hora. A altitude inicial da parte luminosa do evento foi de 122 km, terminando a 54 km de altitude.

Ainda segundo Madiedo, devido à sua grande luminosidade, que era muito maior que a da Lua cheia, o fenômeno pôde ser visto a mais de 800 km de distância. Ele também afirma que a rocha se fragmentou ao longo do caminho, se desintegrando completamente na atmosfera.