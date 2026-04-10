No Irã, Ghalibaf condiciona negociações a cessar-fogo no Líbano e liberação de ativos

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou nesta sexta-feira, 10, que um cessar-fogo no Líbano e a liberação dos ativos bloqueados do Irã devem ser cumpridos antes do início das negociações de sábado, no Paquistão. Em post no X, Ghalibaf disse que as duas das medidas foram acordadas mutuamente no cessar-fogo.

Mais cedo, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou que espera negociações positivas para encerrar a guerra, mas advertiu Teerã a não "brincar" com Washington durante o processo.