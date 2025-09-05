Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

No Canadá, homem mata irmã, fere sete pessoas e morre em colisão com viatura

Estadão Conteúdo

Um homem matou a irmã e feriu outras sete pessoas em um esfaqueamento em massa em uma reserva indígena no Canadá, antes de morrer em uma colisão com uma viatura policial, informaram as autoridades nesta quinta-feira, 4.

A Polícia Montada identificou o agressor como Tyrone Simard, de 26 anos, e disse que ele matou a irmã de 18 anos. O Superintendente da Polícia Montada Real Canadense, Rob Lasson, disse que uma policial estava respondendo a um esfaqueamento em massa quando sua viatura colidiu com um veículo roubado dirigido pelo suspeito.

Lasson disse que o suspeito morreu no local e que a policial que dirigia a viatura está no hospital com ferimentos graves, mas sem risco de morte. "Ela é uma heroína. Ela parou um homem em um ataque de fúria", disse o premiê de Manitoba, Wab Kinew.

'Ato de violência sem sentido'

A Polícia Montada Real Canadense informou que o esfaqueamento ocorreu na manhã de quinta-feira na Primeira Nação Hollow Water, cerca de 200 quilômetros a nordeste da capital da província, Winnipeg.

Lasson disse que a polícia foi chamada à reserva indígena após relatos de uma agressão e, posteriormente, esfaqueamentos em dois locais diferentes. Os feridos têm entre 18 e 60 anos. Ele afirmou que as vítimas e o suspeito se conheciam - e que o suspeito era conhecido da polícia.

Autoridades de saúde disseram que duas vítimas foram transportadas de helicóptero para Winnipeg, enquanto outras foram levadas por ambulância terrestre. Um código laranja, que significa um fluxo repentino de pacientes, foi declarado no maior hospital de Winnipeg.

A Polícia Montada descreveu o ataque como um "ato de violência sem sentido", acrescentando que não havia mais risco à segurança pública. Os policiais permanecerão na comunidade e em uma rodovia ao sul, perto da Primeira Nação Black River.

"Nossos policiais estão coletando informações para determinar o que exatamente ocorreu esta manhã e forneceremos uma atualização mais detalhada no início da tarde", afirmou a Polícia Montada Real Canadense em um comunicado.

A Primeira Nação Hollow Water é uma comunidade Anishinaabe de aproximadamente 530 pessoas, situada ao longo da costa leste do Lago Winnipeg.

O ataque ocorre exatamente três anos após um esfaqueamento em massa na Nação Cree James Smith, em Saskatchewan, que deixou 11 mortos e 17 feridos. (Fonte: Associated Press)

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Canadá

esfaquemaneto

mortes
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Duquesa de Kent, conhecida por consolar os perdedores de Wimbledon, morre ao 92 anos

05.09.25 11h28

'Santo Milllennial'

Quem é Carlo Acutis? O influencer católico do século XXI que será canonizado neste domingo (7)

Os milagres do jovem italiano foram reconhecidos pelo Papa Francisco

05.09.25 10h56

tragédia

Elevador da Glória: maioria das vítimas mortas em descarrilamento em Lisboa era estrangeira

Três brasileiros ficaram feridos no acidente

05.09.25 10h38

POLÊMICA

Casal paga R$ 270 mil por óvulos de modelo para evitar filhos 'feios'

O casal já têm dois filhos, de 3 e 4 anos, e afirmou que, na escolha da doadora, a beleza foi mais importante que a inteligência.

05.09.25 10h19

MAIS LIDAS EM MUNDO

polêmica

Trump morreu? Entenda boatos sobre a suposta morte do presidente dos EUA

Rumores ganharam força nesse sábado (30)

30.08.25 11h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Quem é o milionário acusado de roubar boné de criança durante torneio de tênis US Open?

CEO polonês justificou roubo de boné em jogo e disse que "a vida é assim"

01.09.25 9h24

INTERNACIONAL

Maduro aparece de farda e se diz pronto para se defender dos EUA

Navios de guerra dos EUA começaram a chegar próximo da costa venezuelana

30.08.25 7h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda