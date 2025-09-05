No Canadá, homem mata irmã, fere sete pessoas e morre em colisão com viatura

Um homem matou a irmã e feriu outras sete pessoas em um esfaqueamento em massa em uma reserva indígena no Canadá, antes de morrer em uma colisão com uma viatura policial, informaram as autoridades nesta quinta-feira, 4.

A Polícia Montada identificou o agressor como Tyrone Simard, de 26 anos, e disse que ele matou a irmã de 18 anos. O Superintendente da Polícia Montada Real Canadense, Rob Lasson, disse que uma policial estava respondendo a um esfaqueamento em massa quando sua viatura colidiu com um veículo roubado dirigido pelo suspeito.

Lasson disse que o suspeito morreu no local e que a policial que dirigia a viatura está no hospital com ferimentos graves, mas sem risco de morte. "Ela é uma heroína. Ela parou um homem em um ataque de fúria", disse o premiê de Manitoba, Wab Kinew.

'Ato de violência sem sentido'

A Polícia Montada Real Canadense informou que o esfaqueamento ocorreu na manhã de quinta-feira na Primeira Nação Hollow Water, cerca de 200 quilômetros a nordeste da capital da província, Winnipeg.

Lasson disse que a polícia foi chamada à reserva indígena após relatos de uma agressão e, posteriormente, esfaqueamentos em dois locais diferentes. Os feridos têm entre 18 e 60 anos. Ele afirmou que as vítimas e o suspeito se conheciam - e que o suspeito era conhecido da polícia.

Autoridades de saúde disseram que duas vítimas foram transportadas de helicóptero para Winnipeg, enquanto outras foram levadas por ambulância terrestre. Um código laranja, que significa um fluxo repentino de pacientes, foi declarado no maior hospital de Winnipeg.

A Polícia Montada descreveu o ataque como um "ato de violência sem sentido", acrescentando que não havia mais risco à segurança pública. Os policiais permanecerão na comunidade e em uma rodovia ao sul, perto da Primeira Nação Black River.

"Nossos policiais estão coletando informações para determinar o que exatamente ocorreu esta manhã e forneceremos uma atualização mais detalhada no início da tarde", afirmou a Polícia Montada Real Canadense em um comunicado.

A Primeira Nação Hollow Water é uma comunidade Anishinaabe de aproximadamente 530 pessoas, situada ao longo da costa leste do Lago Winnipeg.

O ataque ocorre exatamente três anos após um esfaqueamento em massa na Nação Cree James Smith, em Saskatchewan, que deixou 11 mortos e 17 feridos. (Fonte: Associated Press)

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.