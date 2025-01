Nicolás Maduro toma posse de terceiro mandato consecutivo nesta sexta-feira (10)

Nicolás Maduro assume seu terceiro mandato como presidente da Venezuela, nesta sexta-feira (10), em meio a denúncias de fraude no resultados das eleições do país. A posse de Maduro e sua vice, Delcy Rodríguez, ocorre nesta sexta-feira e deve começar ao meio-dia (13h em Brasília). A solenidade vai acontecer no Parlamento, onde o governo tem maioria absoluta.

Maduro está no poder desde 2013, quando venceu as eleições presidenciais após a morte de Hugo Chávez. Em julho do ano passado, foi declarada a vitória de Maduro nas eleições, com contestações da oposição. Com isso, o político permanecerá mais seis anos no cargo, com chance de completar 17 anos de mandato.

Nesta sexta, o país fechou as fronteiras com a Colômbia. Freddy Bernal, governador do estado venezuelano de Táchira — que faz divisa com a Colômbia —, a medida foi imposta por conta de uma “conspiração internacional para perturbar a paz dos venezuelanos”. O bloqueio deve seguir até as 5h do horário local (6h em Brasília) de segunda-feira (13/1).