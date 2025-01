Governador Helder Barbalho critica posse de Nicolás Maduro

O governador do Pará, Helder Barbalho, criticou o governo de Nicolás Maduro, que está no poder desde 2013, e tomará posse para um novo mandato nesta sexta-feira (10), na Venezuela. Por meio das redes sociais, o chefe do Executivo paraense afirmou que “o Brasil não pode se omitir” diante da opressão venezuelana.

“Quem defende a democracia tem de abominar a ditadura de Maduro e condenar a opressão do regime. Não podemos fazer condenações seletivas a golpistas. O Brasil não pode se omitir: fora Maduro!”, escreveu Helder Barbalho.

A oposição denuncia a conquista do terceiro mandato de Maduro como fraude. A posse de Maduro e sua vice, Delcy Rodríguez, ocorre nesta sexta-feira e deve começar ao meio-dia (13h em Brasília). A solenidade vai acontecer no Parlamento, onde o governo tem maioria absoluta.