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Mundo

Netanyahu publica vídeo em resposta a rumores do Irã de que ele estaria morto

Estadão Conteúdo

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu postou neste domingo, 15, um vídeo dele mesmo comprando uma xícara de café e conversando com seu assessor, reagindo a rumores que se espalharam no Irã de que ele estaria morto ou ferido, ventilados primeiramente pela mídia estatal iraniana.

No vídeo de um minuto, gravado em um café nos arredores de Jerusalém e postado na conta do X de Netanyahu, seu assessor pergunta a ele sobre os boatos. "Eu sou louco por café. Sabe de uma coisa? Eu sou louco pelo meu povo", responde o premiê israelense.

Desde que os EUA e Israel começaram os ataques ao Irã em 28 de fevereiro, Netanyahu visitou pelo menos duas cidades atingidas por mísseis iranianos, um hospital, porto e bases militares, mas houve pouco ou nenhum acesso da mídia a ele, enquanto vídeos foram divulgados por seu gabinete.

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