Netanyahu diz que retomará negociações de cessar-fogo e avançará com tomada de Cidade de Gaza

Sem parar, ataques israelenses mataram pelo menos mais 36 palestinos em Gaza somente nesta quinta-feira.

Estadão Conteúdo
fonte

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (Foto: ABIR SULTAN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta quinta-feira, 21, que dará aprovação final para a tomada da Cidade de Gaza, ao mesmo tempo em que reiniciará negociações com o Hamas visando o retorno de todos os reféns restantes e o fim da guerra nos termos de Israel. A operação em larga escala na Cidade de Gaza pode começar dentro de dias, após Netanyahu conceder aprovação final em uma reunião com altos funcionários de segurança nesta quinta.

O Hamas disse no início desta semana que concordou com uma proposta de cessar-fogo de mediadores árabes, que - se aceita por Israel - poderia evitar a ofensiva.

O exército israelense começou a chamar oficiais médicos e organizações internacionais no norte da Faixa de Gaza para incentivá-los a evacuar para o sul antes da operação ampliada. O exército planeja convocar 60.000 reservistas e estender o serviço de mais 20.000.

Enquanto isso, ataques israelenses mataram pelo menos 36 palestinos em toda Gaza nesta quinta-feira, de acordo com hospitais locais.

Uma nova ofensiva poderia trazer ainda mais vítimas e deslocamentos para o território, onde a guerra já matou dezenas de milhares e especialistas alertaram sobre uma fome iminente. Fonte: The Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Palavras-chave

ISRAEL

HAMAS

GUERRA

cessar-fogo

Netanyahu

negociações
