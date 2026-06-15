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Netanyahu diz que luta contra o Irã não acabou e que Israel continuará em alerta para ameaças

Estadão Conteúdo

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira, 15, que a "luta não acabou" contra o Irã, após um acordo de paz ser fechado entre o país persa e os EUA. "Teremos que continuar em guarda e nos defendendo sempre que necessário" enfatizou.

Em sua primeira coletiva de imprensa após o anúncio da trégua, Netanyahu reiterou que Teerã nunca terá armas nucleares. "Salvamos o Estado de Israel da ameaça de aniquilação nuclear, porque o Irã avançava a toda velocidade em direção à energia nuclear", frisou.

Segundo ele, acordos precisam ser acompanhados de ameaças militares e Israel causou um dano imenso à economia iraniana.

Perguntado sobre sua relação com o presidente americano, Donald Trump, o primeiro-ministro respondeu que às vezes ele e o republicano discordam, mas que isso "faz parte".

Sobre o Líbano, Netanyahu comentou que Israel ficará na zona de segurança libanesa pelo "tempo que for necessário" e também nas zonas tampão da Faixa de Gaza e da Síria.

Netanyahu ainda afirmou que planeja concorrer novamente nas próximas eleições e que "vai vencer".

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EUA/IRÃ/GUERRA/ACORDO/CONCLUSÃO/NETANYAHU
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