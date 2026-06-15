Macron sinaliza apoio da França sobre acordo EUA-Irã, e Trump reafirma abertura de Ormuz

O presidente da França, Emmanuel Macron, sinalizou o apoio de Paris ao acordo provisório de paz entre os EUA e o Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio e reabrir o Estreito de Ormuz, ao receber seu homólogo norte-americano, Donald Trump, para a reunião do G7, que acontece em território francês.

Em comentários para repórteres, Trump afirmou que o Estreito de Ormuz está parcialmente aberto e será aberto completamente na sexta-feira, quando o pacto está para ser firmado oficialmente, na Suíça.

Segundo o mandatário norte-americano, o "pedágio" na importante rota marítima ficará isento de cobrança por pelo menos 60 dias e haverá um "policiamento rigoroso" sobre Teerã e relação às armas nucleares.

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"Os preços do petróleo estão em queda livre e o mercado acionário está subindo", celebrou Trump. "Acho que o texto do memorando de entendimento com o Irã será divulgado em breve. Vou divulgar o documento algum tempo depois de sexta-feira", acrescentou, ao pontuar que nenhum dólar dos fundos iranianos foi liberado até o momento.

Para o presidente norte-americano, o alívio das sanções de Washington no acordo com o Irã "é uma questão comportamental" e que os EUA desejam resolver a questão do Líbano.

Trump destacou que o acordo com o Irã deve trazer "muito sucesso" e agradeceu a cooperação de Macron no diálogo. Na ocasião, o francês disse que as Forças Armadas estão prontas para ajudar em Ormuz, se os EUA aceitarem a oferta.

"Agora estamos focados na relação Ucrânia-Rússia. Tivemos boas conversas com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, e da Rússia, Vladimir Putin", mencionou Trump.