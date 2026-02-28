Netanyahu diz que forças militares destruíram complexo de Khamenei durante ataque ao Irã

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste sábado, 28, em pronunciamento em um canal de televisão israelense que as forças militares do país destruíram o complexo do líder supremo do Irã, Aiatolá Ali Khamenei. "Matamos comandantes da Guarda Revolucionária e altos funcionários nucleares", relata a imprensa internacional.

A fala se dá em meio ao ataque dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, iniciado na madrugada deste sábado.

Segundo a mídia internacional, Netanyahu afirma que se tratou de um ataque surpresa, com indicações de que o líder iraniano pode não estar vivo.

Fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters afirmaram que o líder estaria morto.

'Guerra levará à verdadeira paz'

No pronunciamento deste sábado, Netanyahu disse que o conflito no Oriente Médio continuará e que "esta guerra levará à verdadeira paz".

Ele também enviou uma mensagem aos iranianos, dizendo que em breve chegará a hora de irem às ruas em massa para concluírem a tarefa de "derrubar o regime de horrores que está tornando suas vidas miseráveis".

Tudo começou quando os Estados Unidos e Israel lançaram um grande ataque ao Irã neste sábado, o que o presidente Donald Trump (EUA) descreveu como uma oportunidade para uma mudança de regime em Teerã.

O Irã, por sua vez, reagiu disparando uma série de mísseis e drones contra Israel, informou a Guarda Revolucionária em comunicado no Telegram.