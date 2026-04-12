Netanyahu diz que a guerra continua inclusive dentro da zona de segurança no Líbano

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse neste domingo, 12, que a guerra continua, inclusive dentro da zona de segurança no Líbano. "O que vemos é que neutralizamos a ameaça de invasão a partir do Líbano por meio dessa zona de segurança, reduzimos o risco de disparos e também estamos lidando com o Hamas", disse em vídeo publicado na rede social X.

Ele afirma, entretanto, que ainda há trabalho a fazer. "Uma das coisas que vemos aqui é que, na prática, mudamos a face do Oriente Médio. Nossos inimigos, o Irã e o eixo do mal, vieram para nos destruir, e agora estão lutando simplesmente pela própria sobrevivência", disse, ao lado de autoridades e soldados da reserva.

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Netanyahu avalia que essa alteração na realidade do Oriente Médio é uma grande conquista de Israel.

O primeiro-ministro afirmou na quinta-feira, 9, que aceita negociar com o governo libanês sobre o desarmamento do Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã, mas sem interromper os ataques ao Líbano. A decisão veio após pressão do presidente dos EUA, Donald Trump.