Netanyahu diz que 20 reféns continuam vivos em Gaza e 28 morreram

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, declarou nesta sexta-feira, 10, que dos 48 reféns que continuam na Faixa de Gaza, 20 estão vivos e 28 morreram, em um discurso após a entrada em vigor de uma trégua com o grupo terrorista Hamas. O líder israelense disse esperar que seu país celebre um "dia de alegria nacional" a partir da noite de segunda-feira, 13, quando se espera que todos os reféns sejam devolvidos de Gaza. "Esse dia coincidirá com a festividade judaica do Simchat Torá", acrescentou ele.

Este acordo inicial entre o Hamas e Israel aborda apenas alguns dos 20 pontos de um plano proposto por Trump no mês passado, e algumas das questões mais difíceis parecem ter sido deixadas para uma fase futura das negociações.

Cessar-fogo entre Israel e Hamas entra em vigor, diz Exército

O acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza, anunciado na quarta-feira, 8, entrou em vigor às 12h no horário local (6h no horário de Brasília) desta sexta-feira. As tropas do Exército israelense começaram a se reposicionar dentro de Gaza para as linhas acordadas no acordo de trégua após aprovação do cessar-fogo pelo gabinete de Netanyahu durante a madrugada.

A aprovação do plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo gabinete israelense marca um passo importante para o fim de uma guerra devastadora de dois anos que desestabilizou o Oriente Médio. O líder do gabinete político do grupo terrorista Hamas, Khalil al-Hayya, disse que Israel irá liberar cerca de 2 mil prisioneiros palestinos e irá permitir a travessia de fronteira entre Gaza e Egito para que um grande fluxo de ajuda humanitária possa entrar na Faixa de Gaza.

O membro do grupo terrorista afirmou que todas as mulheres e crianças detidas em prisões israelenses também serão libertadas. Ele não ofereceu detalhes sobre a extensão da retirada israelense de Gaza. (Com informações de agências internacionais)