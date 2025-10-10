Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Netanyahu diz que 20 reféns continuam vivos em Gaza e 28 morreram

Estadão Conteúdo

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, declarou nesta sexta-feira, 10, que dos 48 reféns que continuam na Faixa de Gaza, 20 estão vivos e 28 morreram, em um discurso após a entrada em vigor de uma trégua com o grupo terrorista Hamas. O líder israelense disse esperar que seu país celebre um "dia de alegria nacional" a partir da noite de segunda-feira, 13, quando se espera que todos os reféns sejam devolvidos de Gaza. "Esse dia coincidirá com a festividade judaica do Simchat Torá", acrescentou ele.

Este acordo inicial entre o Hamas e Israel aborda apenas alguns dos 20 pontos de um plano proposto por Trump no mês passado, e algumas das questões mais difíceis parecem ter sido deixadas para uma fase futura das negociações.

Cessar-fogo entre Israel e Hamas entra em vigor, diz Exército

O acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza, anunciado na quarta-feira, 8, entrou em vigor às 12h no horário local (6h no horário de Brasília) desta sexta-feira. As tropas do Exército israelense começaram a se reposicionar dentro de Gaza para as linhas acordadas no acordo de trégua após aprovação do cessar-fogo pelo gabinete de Netanyahu durante a madrugada.

A aprovação do plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo gabinete israelense marca um passo importante para o fim de uma guerra devastadora de dois anos que desestabilizou o Oriente Médio. O líder do gabinete político do grupo terrorista Hamas, Khalil al-Hayya, disse que Israel irá liberar cerca de 2 mil prisioneiros palestinos e irá permitir a travessia de fronteira entre Gaza e Egito para que um grande fluxo de ajuda humanitária possa entrar na Faixa de Gaza.

O membro do grupo terrorista afirmou que todas as mulheres e crianças detidas em prisões israelenses também serão libertadas. Ele não ofereceu detalhes sobre a extensão da retirada israelense de Gaza. (Com informações de agências internacionais)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ISRAEL/HAMAS/GUERRA/NETANYAHU/REFÉNS
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Cessar-fogo entre Israel e Hamas entra em vigor, diz Exército

10.10.25 8h58

Ataque aéreo deixa ao menos nove feridos e provoca apagão em Kiev

10.10.25 7h38

Mundo

Congresso do Peru destitui presidente Dina Boluarte por incapacidade moral

Presidente perdeu apoio político após avanço da criminalidade; José Jerí deve assumir o cargo

10.10.25 7h33

Mundo

Terremoto de magnitude 7,4 atinge as Filipinas

Abalo teve epicentro no mar, gerou alerta de tsunami e danificou construções na província de Davao Oriental

10.10.25 7h33

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Influenciador transmite a própria morte ao vivo durante escalada de rocha

O paredão de granito El Capitan é considerado um dos maiores desafios do montanhismo no mundo

03.10.25 10h19

RASPADINHA MILIONÁRIA

Ganhador da raspadinha fica milionário, faz festa por 3 meses e acaba no hospital

Operador de empilhadeira faturou mais de R$ 7 milhões e decidiu "viver a vida". A celebração descontrolada terminou em emergência médica e embolia pulmonar

06.10.25 15h51

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

POLÊMICA

Grupos gays internacionais rompem com o ativismo trans e criam movimento LGB separado; entenda

O novo movimento, conhecido como LGB, cresce principalmente na Europa e nos Estados Unidos.

06.10.25 9h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda