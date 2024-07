Netanyahu diz não ter certeza de que líder do Hamas foi morto em ataque israelense

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que ainda não estava claro se o chefe militar do Hamas Mohammed Deif e seu vice foram mortos em um ataque israelense em Gaza neste sábado, mas ele prometeu perseguir os objetivos de guerra de Israel até o fim.

"De qualquer forma, chegaremos a toda a liderança do Hamas", disse ele em uma coletiva de imprensa televisionada, acrescentando que as chances de um acordo para a devolução dos reféns israelenses seriam maiores com o aumento da pressão militar sobre o Hamas.

