Defesa civil de Gaza anuncia morte de 10 parentes de líder do Hamas em bombardeio de Israel

A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou a morte de 10 membros da família do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, nesta terça-feira (25.06), em um campo de refugiados na Cidade de Gaza.

"Vários mártires continuam sob os escombros", afirmou Mahmud Basal, porta-voz da Defesa civil, antes de informa que entre as vítimas fatais está Zahr Haniyeh, irmã do líder do Hamas, que vive no exílio no Catar.

"Temos dificuldades (para encontrá-los) devido à falta de equipamentos e combustível", acrescentou.

O Exército israelense, procurado pela AFP, afirmou que não pode confirmar as informações.

Em abril, três filhos e quatro netos de Haniyeh morreram em um ataque ao campo de Shati. O Exército confirmou que um bombardeio matou os três filhos do líder do Hamas, considerados "agentes militares da organização terrorista Hamas".

Ismail Haniyeh declarou na ocasião que quase 60 membros de sua família morreram desde o início do conflito, em 7 de outubro.

A guerra começou nesta data, quando comandos do Hamas invadiram o sul de Israel e mataram 1.194 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais israelenses.

Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva militar na Faixa de Gaza, que até o momento deixou 37.626 mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território.