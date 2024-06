VÍDEO: Ataque próximo à sede da Cruz Vermelha em Gaza resulta em mais de 20 mortes

Um ataque ocorrido nas proximidades do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) em Gaza resultou em 22 mortes e 45 feridos, conforme relatado pela organização na última sexta-feira (21). A estrutura do CICV foi danificada e várias vítimas foram transportadas para o hospital de campo da Cruz Vermelha.

O ataque ocorre em meio à intensificação da ofensiva do Exército israelense no território palestino, que já resultou em dezenas de mortes e confrontos na fronteira com o Hezbollah, movimento islamista financiado pelo Irã.

O Ministério da Saúde de Gaza, sob controle do grupo Hamas, registrou um total de 25 mortos e 50 feridos.

O porta-voz do Exército israelense, entretanto, indicou que uma investigação inicial não encontrou indícios de que o Exército israelense tenha realizado um ataque na zona humanitária de Al-Mawasi, onde se localiza a sede do CICV.

O CICV criticou a proximidade perigosa dos disparos às estruturas humanitárias e ressaltou que essa prática coloca em risco a vida dos civis e de seus funcionários.

Situação crítica, diz ONU

Os moradores de Gaza enfrentam uma situação crítica, com o território à beira da fome, segundo alerta da ONU. A ajuda humanitária chega de forma lenta e as pausas diárias anunciadas pelo Exército israelense não têm impactado significativamente no fornecimento de alimentos à população.

A guerra, iniciada em outubro, resultou em milhares de mortes, tanto de civis quanto de militares. O governo do Catar declarou que continuará seus esforços para mediar o conflito entre Israel e Hamas.

Posições

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reforçou a necessidade de apoio dos Estados Unidos para sua defesa contra a ameaça do Hamas.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu cautela para evitar uma escalada de conflito no Líbano, onde o Hezbollah abriu uma frente de apoio ao Hamas.

O líder do Hezbollah, Hasan Nasrallah, alertou Israel de que nenhum lugar estaria seguro caso o governo israelense abrisse uma frente de batalha na fronteira norte.

Em resposta, o chefe do Exército israelense, general Herzi Halevi, afirmou que Israel possui capacidades superiores às do Hezbollah.