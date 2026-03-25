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Negociações entre EUA e Irã podem acontecer no Paquistão neste fim de semana

Estadão Conteúdo

O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica afirmou que há possibilidade de conversas entre Irã e os Estados Unidos acontecerem em breve no Paquistão. "Acho que poderá haver conversas este fim de semana em Islamabad, no Paquistão", disse Rafael Mariano Grossi ao jornal italiano Corriere della Sera, sem dar mais detalhes.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, afirmou na terça-feira, 24, que o país poderia sediar negociações entre os países numa tentativa do governo paquistanês de capitalizar sua posição junto aos líderes de ambos os países.

"O Paquistão está pronto e honrado em sediar negociações significativas e conclusivas para uma solução abrangente do conflito em curso", disse Sharif em uma publicação no X.

O chefe do exército paquistanês, o marechal de campo Syed Asim Munir, emergiu como o principal interlocutor entre os Estados Unidos e o Irã. Segundo dois oficiais a par da diplomacia, o Paquistão entregou ao Irã um plano de 15 pontos dos Estados Unidos para pôr fim à guerra no Oriente Médio. Teerã permanece negando ter ocorrido quaisquer conversas com Washington até o momento.

O Paquistão tem tentado, em grande parte, se manter neutro. Condenou os ataques conjuntos EUA-Israel contra o Irã sem mencionar os Estados Unidos diretamente; prometeu defender a Arábia Saudita sob um pacto de defesa mútua, mas sem retaliar contra o Irã; e manteve comunicação regular com autoridades iranianas, mesmo com o bloqueio do Estreito de Ormuz pelo Irã tendo devastado a economia paquistanesa.

Embora vários países tenham se oferecido para servir de interlocutores com o Irã, analistas afirmam que o Paquistão apresenta diversos pontos positivos como potencial mediador.

"Eles conhecem muito bem o Irã", disse Trump no ano passado sobre o Paquistão, após um almoço com o marechal de campo Syed Asim Munir na Casa Branca, em meio ao conflito de 12 dias entre o Irã e Israel. (Com agências internacionais)

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Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA

negociações

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