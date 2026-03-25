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Irã nega negociação e mantém ataques após Trump encaminhar plano para o fim da guerra

Teerã nega qualquer negociação e mantém tom de confronto, enquanto Israel afirma ter intensificado ataques a alvos militares na capital iraniana

Estadão Conteúdo
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Bandeira do Irã. (Foto: Canva)

Em meio a relatos de uma proposta de cessar-fogo apresentada pelos Estados Unidos ao Irã, a partir de autoridades paquistanesas, a guerra no Oriente Médio entrou no 26º dia nesta quarta-feira, 25.

Teerã nega qualquer negociação e mantém tom de confronto, enquanto Israel afirma ter intensificado ataques a alvos militares na capital iraniana. Ao mesmo tempo, a Guarda Revolucionária e o Hezbollah relatam ações diretas contra alvos israelenses.

Proposta de cessar-fogo

O Irã recebeu a proposta de 15 pontos encaminhada pelos EUA para alcançar um cessar-fogo na guerra, disseram, nesta quarta-feira, dois funcionários paquistaneses.

As autoridades paquistanesas descreveram a proposta de forma geral como abrangendo o alívio das sanções, a cooperação nuclear civil, a redução do programa nuclear iraniano, o monitoramento pela Agência Internacional de Energia Atômica, os limites para mísseis e o acesso da navegação ao Estreito de Ormuz, a estreita passagem que liga o Golfo Pérsico.

Os funcionários falaram com a Associated Press sob condição de anonimato, pois não estavam autorizados a divulgar os detalhes.

O Irã insistiu que não está envolvido em negociações com os EUA e um porta-voz militar zombou dos esforços diplomáticos americanos, nesta quarta-feira.

Porta-voz militar iraniano zomba das tentativas dos EUA para acordo

Um porta-voz militar iraniano zombou das tentativas dos EUA de chegar a um acordo de cessar-fogo, nesta quarta-feira, insistindo que os americanos estavam negociando apenas entre si.

O tenente-coronel Ebrahim Zolfaghari, porta-voz do Quartel-General Central Khatam Al-Anbiya das Forças Armadas do Irã, fez a declaração em um vídeo pré-gravado exibido na televisão estatal.

"O poder estratégico de que vocês tanto falavam se transformou em um fracasso estratégico", disse ele. "Quem se diz uma superpotência global já teria saído dessa enrascada se pudesse. Não tentem disfarçar a derrota com um acordo. A era das promessas vazias chegou ao fim."

Ele acrescentou: "Seus conflitos internos chegaram ao ponto em que vocês estão negociando consigo mesmos?"

A declaração de Zolfaghari ocorreu pouco depois de o governo Trump ter enviado ao Irã, por meio do Paquistão, um plano de cessar-fogo de 15 pontos.

"Nossa primeira e última palavra tem sido a mesma desde o primeiro dia, e assim permanecerá: alguém como nós jamais se conformará com alguém como vocês", disse ele. "Nem agora, nem nunca."

"A estabilidade na região é garantida pela mão forte de nossas forças armadas. Estabilidade através da força", disse Zolfaghari.

"Deixamos isso bem claro: enquanto não for da nossa vontade, nada voltará a ser como era. Isso só acontecerá quando a mera ideia de agir contra a nação iraniana for completamente erradicada de suas mentes corruptas."

Irã diz ter disparado mísseis contra Israel, Kuwait, Jordânia e Bahrein

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter disparado mísseis contra Israel, bem como contra bases militares que abrigam forças americanas no Kuwait, na Jordânia e no Bahrein, informou a televisão estatal iraniana, nesta quarta-feira.

Um comunicado da Guarda Revolucionária, divulgado pela emissora estatal IRIB, afirmou que "alvos no coração dos territórios ocupados", ou seja, Israel, e bases militares americanas na região "foram atingidos por sistemas de mísseis guiados com precisão, movidos a combustível líquido e sólido, e por drones de ataque".

Hezbollah dispara mísseis contra avião de guerra israelense

O Hezbollah afirmou, nesta quarta-feira, que suas unidades de defesa aérea dispararam mísseis terra-ar contra um avião de guerra israelense que realizava ataques sobre o sul do Líbano na noite de terça-feira.

O Hezbollah afirmou que o avião foi forçado a recuar, acrescentando que foi a primeira vez que o grupo disparou mísseis terra-ar contra uma aeronave de guerra israelense desde o início da mais recente guerra entre Israel e o Hezbollah, em 2 de março.

Na semana passada, o Hezbollah afirmou ter abatido um drone israelense sobre a vila de Baraachit, no sul do país.

Não houve comentários imediatos por parte das forças armadas israelenses.

O Irã também alegou ter usado um novo sistema de mísseis terra-ar durante a guerra.

Israel afirma ter atacado 2 instalações de produção de mísseis navais em Teerã

O exército israelense anunciou, nesta quarta-feira, que atacou duas instalações de produção de mísseis de cruzeiro navais operadas pelo Ministério da Defesa do Irã em Teerã.

"Nos últimos dias, a Força Aérea Israelense, agindo com base em informações de inteligência das Forças de Defesa de Israel, atacou dois importantes locais de produção de mísseis de cruzeiro navais em Teerã", disseram os militares.

Segundo o comunicado, as instalações eram utilizadas para "desenvolver e fabricar mísseis de cruzeiro navais de longo alcance, capazes de destruir rapidamente alvos no mar e em terra".

Os ataques "representam mais um passo no aprofundamento dos danos causados à infraestrutura de produção militar do regime", acrescentaram os militares.

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