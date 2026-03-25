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Mundo

Líder militar iraniano zomba de tentativa de cessar-fogo dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no início da semana estar negociando um acordo de cessar-fogo com o Irã

Estadão Conteúdo

O tenente-coronel Ebrahim Zolfaghari, porta-voz do Quartel-General Central Khatam Al-Anbiya, das Forças Armadas do Irã, zombou nesta quarta-feira (25) das tentativas dos Estados Unidos de fechar um acordo pelo fim da guerra no Oriente Médio.

"Seus conflitos internos chegaram ao ponto em que vocês estão negociando consigo mesmos?", disse Zolfaghari, em uma declaração em vídeo transmitida pela TV estatal. "Nossa primeira e última palavra tem sido a mesma desde o primeiro dia, e continuará assim. Alguém como nós nunca chegará a um acordo com alguém como vocês. Nem agora, nem nunca."

"Até que seja nossa vontade, nada voltará a ser como era. Isso só acontecerá quando a própria ideia de agir contra a nação iraniana for completamente apagada de suas mentes corruptas", concluiu o tenente-coronel.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no início da semana estar negociando um acordo de cessar-fogo com o Irã. E, na terça-feira, 24, surgiu a informação de que diplomatas do Paquistão teriam levado um plano de 15 pontos elaborado pelos Estados Unidos para autoridades iranianas. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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