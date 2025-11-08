Capa Jornal Amazônia
Negociações de paz entre Paquistão e Afeganistão falham em meio ao aumento das tensões

Estadão Conteúdo

As negociações de paz entre Paquistão e Afeganistão em Istambul terminaram sem acordo. Os lados trocam acusações pelo colapso das negociações, destinadas a aliviar as tensões na fronteira e manter um cessar-fogo, disseram autoridades hoje.

As tensões aumentaram nas últimas semanas após combates na fronteira que mataram dezenas de soldados e civis. A violência eclodiu após explosões em Cabul em 9 de outubro, que o governo talibã do Afeganistão disse terem sido ataques de drones realizados pelo Paquistão e sobre os quais prometeu vingança. Os confrontos diminuíram depois que o Catar mediou um cessar-fogo em 19 de outubro, que permanece tenuamente em vigor.

Zabihullah Mujahid, porta-voz do governo talibã, culpou o Paquistão pelo fracasso das negociações, escrevendo no X que "a atitude irresponsável e não cooperativa da delegação paquistanesa resultou em nenhum resultado, apesar das boas intenções do Emirado Islâmico e dos esforços dos mediadores."

Mujahid reiterou que o Afeganistão "não permitirá que ninguém use seu território contra outro país, nem permitirá ações que minem sua soberania ou segurança."

As negociações de dois dias em Istambul, mediadas pela Turquia e Catar, foram a terceira rodada de negociações de paz vistas como um dos esforços diplomáticos mais significativos entre os dois vizinhos desde que o Talibã tomou o poder no Afeganistão em 2021. Apesar da intensa diplomacia nos bastidores, autoridades disseram que as discussões estagnaram na noite de sexta-feira sem progresso tangível.

O ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Asif, disse ao canal privado Geo News na noite de sexta-feira que as "negociações terminaram" e que a delegação paquistanesa estava voltando para casa "sem plano para futuras reuniões." Ele acrescentou que o cessar-fogo permaneceria em vigor enquanto "não for violado pelo lado afegão."

O Paquistão acusou repetidamente os governantes talibãs do Afeganistão de abrigar o Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), um grupo militante responsável por um aumento nos ataques dentro do Paquistão desde 2021. Cabul nega a acusação, dizendo que não permite que seu território seja usado contra outros países.

Confrontos continuam

O colapso das negociações ocorreu na noite de ontem após autoridades afegãs relatarem que quatro civis foram mortos e cinco outros feridos em confrontos transfronteiriços, apesar das negociações em andamento.

Asif disse que a delegação afegã veio "sem nenhum programa" e se recusou a assinar um acordo por escrito, insistindo apenas em garantias verbais. "Eles disseram que respeitariam um acordo verbal, mas não há espaço para isso", disse ele. "Não há plano ou esperança para uma quarta rodada de negociações. As negociações entraram em pausa indefinida."

No início deste mês, o exército do Paquistão disse ter realizado ataques aéreos nos esconderijos do Talibã paquistanês dentro do Afeganistão, matando dezenas de pessoas descritas como insurgentes. Autoridades afegãs negaram a alegação, dizendo que civis estavam entre os mortos, e disseram que as forças afegãs atingiram postos militares paquistaneses em retaliação, matando 58 soldados. O exército do Paquistão reconheceu a perda de 23 tropas nos combates.

A violência levou o Catar a convidar delegações de ambos os lados para Doha, onde concordaram com um cessar-fogo em 19 de outubro. Isso foi seguido por seis dias de negociações em Istambul, que resultaram em um acordo para estender a trégua e realizar uma terceira rodada em 6 e 7 de novembro - negociações que, em última análise, não produziram nenhum avanço.

Desde então, o Paquistão manteve todos os seus pontos de passagem de fronteira com o Afeganistão fechados, embora tenha reaberto parcialmente a principal passagem de Torkham para permitir que refugiados afegãos retidos retornassem para casa. /Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

