Navio que transportava veículos novos para o México afunda semanas depois de pegar fogo

Um navio de carga que estava entregando veículos novos para o México afundou no Oceano Pacífico Norte, semanas depois que os membros da tripulação o abandonaram após não conseguirem apagar um incêndio a bordo.

O Morning Midas afundou na segunda-feira, 23, em águas internacionais perto do Alasca, informou a empresa administradora do navio, a Zodiac Maritime, com sede em Londres.

"Não há poluição visível", disse um porta-voz da Guarda Costeira dos EUA no Alasca. "Neste momento, também temos embarcações no local para responder a qualquer poluição".

Os danos causados pelo fogo, agravados pelo mau tempo e pela infiltração de água, fizeram com que o porta-aviões afundasse em águas com cerca de 5.000 metros de profundidade e a cerca de 770 quilômetros de terra, segundo comunicado da Zodiac Maritime.

O navio estava carregado com cerca de 3.000 veículos novos destinados a um importante porto no México. Não ficou imediatamente claro se algum dos carros foi removido antes de afundar e a empresa não respondeu imediatamente às mensagens nesta terça-feira, 24.

