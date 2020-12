Natal em Belém vai ser com casas vazias e UTIs lotadas

A cidade de Belém, na Cisjordânia, vai passar um Natal quase vazio e com Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) cheias. As informações são do New York Times.

A tradicional missa da meia-noite na Basílica da Natividade será limitada neste ano a autoridades da igreja, alguns diplomatas europeus e ao prefeito, Anton Salman. Por causa da pandemia, a Autoridade Palestina impôs restrições severas desde 10 de dezembro, fechando restaurantes, cafés, escolas e academias.

Belém tem cerca de 220 mil habitantes e mil casos confirmados de covid-19, de acordo com dados oficiais. Boletim do ministério da Saúde palestino alerta que todas as UTIs dos hospitais da cidade estão ocupadas.