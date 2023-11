Nasce o primeiro bebê europeu concebido por duas mães, na Espanha

O bebê chamado Derek, é filho de Azahara, de 27 anos, e Estefanía, de 30. As duas recorreram ao novo sistema INVOcell, aparelho que funciona como uma pequena incubadora. Ao contrário de como é feito em laboratórios, é colocado sob o colo do útero de uma das duas mulheres, o que permite que ocorra o desenvolvimento do embrião durante os primeiros dias dentro do corpo.

Azahara foi quem ingeriu a cápsula de INVOcell. Esta etapa do processo permitiu o início do desenvolvimento do embrião dentro dela. Uma vez desenvolvido, a INVOcell foi extraída com o embrião em seu interior e transferida para o útero Estefanía, que o carregou por quase nove meses.

