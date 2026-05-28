Nasa anuncia construção de base permanente na Lua em 2029; conheça o projeto

A agência espacial americana, Nasa, informou que já deu início aos primeiros preparativos para a primeira fase da construção de uma base lunar contínua, que faz parte da missão Artemis III. Poucos meses após o retorno da Artemis II, alguns equipamentos, como módulos de pouso, veículos exploradores e drones, que serão usados no desenvolvimento da estrutura, já foram encomendados para a fabricação da espaçonave.

No momento, a expectativa é que os equipamentos sejam entregues muito antes de 2028, para evitar possíveis atrasos nos investimentos da equipe, e o início da construção da base do satélite comece em 2029. No projeto arquitetado pelos engenheiros e cientistas, a estrutura contará com centenas de quilômetros quadrados e um perímetro demarcado por drones, a fim de respeitar o espaço de espaçonaves de outros países.

As principais atividades dessa etapa de construção da base lunar permanente serão ensaiar o encontro e acoplamento da cápsula Órion (a espaçonave onde ficam os astronautas) com os diferentes módulos de pouso na Lua. Para isso, já foram negociados acordos milionários com as principais empresas que costumam realizar contratos no ramo espacial, como a Blue Origin, de Jeff Bezos, e a SpaceX, de Elon Musk.

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Como a base permanente será instalada na Lua?

A base lunar permanente será construída no polo sul da Lua. O local foi escolhido estrategicamente para abrigar a estrutura devido à possibilidade de existência de reservas de gelo na região. Além disso, os pesquisadores da Nasa esperam que esse projeto possa viabilizar a sobrevivência humana e servir de insumo para a produção de combustível voltada aos foguetes, fazendo com que facilite as futuras missões da agência.

Para esta primeira fase do projeto, os principais sistemas estão previstos para a construção da base permanente:

Drones Moonfall: drones-foguete destinados à vigilância aérea e ao mapeamento do relevo lunar;

Satélites de observação: responsáveis pela comunicação e pela transmissão de dados entre a Terra e a Lua;

Human CLPS Landing System: sistema de pouso para missões tripuladas;

VIPER: veículo espacial projetado para a busca de água e de outros recursos lunares;

Lunar Terrain Vehicles: veículos lunares tripulados e não tripulados destinados a deslocamentos externos à base, em versão simplificada nesta fase;

Radioisotope Heater Units: unidades de aquecimento por radioisótopos utilizadas para manter equipamentos operacionais durante períodos sem luz solar.

Assista ao anúncio da Nasa sobre o projeto da base permanente na Lua:

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)