Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Irã bombardeia base americana no Kuwait em retaliação a ataques dos EUA

O Exército do Kuwait confirmou ter enfrentado um ataque de mísseis e drones

Estadão Conteúdo

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou nesta quinta-feira (28) um ataque contra uma base dos Estados Unidos no Kuwait. A ação foi uma retaliação a um bombardeio anterior de forças americanas contra alvos militares iranianos, após a queda de quatro drones perto do Estreito de Ormuz.

O Exército do Kuwait confirmou ter enfrentado o ataque de mísseis e drones, mas não forneceu detalhes sobre os locais atingidos. A Guarda Revolucionária iraniana também indicou que as proximidades do Aeroporto Internacional de Bandar Abbas foram atacadas.

Durante o conflito iniciado no fim de fevereiro e que teve um cessar-fogo em 7 de abril, o Kuwait já havia sido repetidamente atacado pelo Irã e por milícias xiitas do Iraque.

Negociações de Paz e a Continuidade das Tensões

Mesmo com a retomada das hostilidades, representantes dos Estados Unidos e do Irã seguem em diálogo, buscando um acordo de paz. As informações são da Associated Press.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/IRÃ/GUERRA

Kuwait

base americana

bombardeio
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Novas explosões são ouvidas no Irã, perto de Ormuz, e EUA dizem ter atacado base militar

27.05.26 21h17

'SÃO E SALVO'

'Donald Trump' se livra de morte em ritual religioso e será encaminhado ao zoológico

No novo local, o búfalo terá um espaço especial e um cuidador designado para mantê-lo saudável

27.05.26 16h42

rota marítima

Trump reitera abertura de Ormuz 'para todos' e sinaliza otimismo em negociações com o Irã

Apesar da sinalização, ele destacou que os americanos pretendem "monitorar" o estreito e, no momento certo, Washington liberará os barcos presentes na região

27.05.26 15h16

desaparecidos

Cinco homens são encontrados vivos após uma semana presos em caverna inundada no Laos

Segundo os socorristas, fortes chuvas provocaram uma inundação repentina que bloqueou a saída e deixou os homens presos no interior do local

27.05.26 14h02

MAIS LIDAS EM MUNDO

INGLATERRA

Vídeo de carcereira brasileira fazendo sexo com detento causa escândalo na Inglaterra

Linda de Sousa Abreu, de 31 anos, é apontada pela mídia inglesa como a protagonista das imagens que chocaram o país, embora nenhuma autoridade tenha confirmado sua identidade

29.06.24 17h03

MUNDO

Brasileira presa por fazer sexo com detento no Reino Unido é condenada pela Justiça

A condenação foi divulgada nesta segunda-feira (06/01)

07.01.25 0h01

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

tensão

Mais de 100 navios de guerra da China cercam Taiwan

Informação foi dada pelo chefe de segurança de Taiwan, neste sábado

23.05.26 16h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda