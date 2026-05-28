Irã bombardeia base americana no Kuwait em retaliação a ataques dos EUA

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou nesta quinta-feira (28) um ataque contra uma base dos Estados Unidos no Kuwait. A ação foi uma retaliação a um bombardeio anterior de forças americanas contra alvos militares iranianos, após a queda de quatro drones perto do Estreito de Ormuz.

O Exército do Kuwait confirmou ter enfrentado o ataque de mísseis e drones, mas não forneceu detalhes sobre os locais atingidos. A Guarda Revolucionária iraniana também indicou que as proximidades do Aeroporto Internacional de Bandar Abbas foram atacadas.

Durante o conflito iniciado no fim de fevereiro e que teve um cessar-fogo em 7 de abril, o Kuwait já havia sido repetidamente atacado pelo Irã e por milícias xiitas do Iraque.

Negociações de Paz e a Continuidade das Tensões

Mesmo com a retomada das hostilidades, representantes dos Estados Unidos e do Irã seguem em diálogo, buscando um acordo de paz. As informações são da Associated Press.