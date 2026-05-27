Novas explosões são ouvidas no Irã, perto de Ormuz, e EUA dizem ter atacado base militar

Três explosões foram ouvidas no Irã na noite desta quarta-feira, 27, a leste da cidade portuária de Bandar Abbas, no sul do país, segundo a agência de notícias Fars. A mídia iraniana ainda acrescentou que as defesas antiaéreas foram ativadas por alguns minutos e que as autoridades estão investigando a origem dos sons.

Os relatos ocorrem dois dias depois de forças dos EUA realizarem o que os militares americanos descreveram como ataques de "autodefesa" no sul do Irã, com alvos em locais de lançamento de mísseis e embarcações iranianas que supostamente tentavam instalar minas.

Segundo a Reuters, que cita um alto funcionário americano, os EUA realizaram hoje novos ataques no Irã contra uma instalação militar que representava uma ameaça às forças americanas e ao tráfego comercial no Estreito de Ormuz. A reportagem também afirma que o Exército dos EUA também teria interceptado hoje drones lançados do Irã.

Um alto funcionário dos EUA disse à Fox News que duas embarcações iranianas foram surpreendidas lançando minas no Estreito de Ormuz e que, em seguida, as Forças Armadas americanas destruíram os dois navios da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês). A emissora afirma ainda que militares dos EUA atacaram uma bateria de mísseis na região de Bandar Abbas, supostamente posicionada para atingir aeronaves americanas.