Nasa adia resgate e retorno de astronautas 'presos' no espaço fica para o fim de março

A Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, adiou o "resgate" dos astronautas Barry Butch Wilmore e Suni Williams. Conforme anúncio feito nesta terça-feira (17.12), com a mudança, a dupla não deve retornar à terra antes do fim de março, por causa de um atraso no lançamento dos substitutos dos astronautas. O retorno pode, inclusive, ser adiado para abril. Até então, o retorno deles estava previsto para fevereiro.

Para o "resgate", uma nova tripulação precisa ser lançada - o que estava previsto para ocorrer em fevereiro. Porém, a missão foi adiada por mais de um mês, porque a SpaceX precisa de mais tempo para preparar a nova cápsula para a decolagem. Segundo a empresa, está sendo considerado o uso de uma cápsula diferente da SpaceX para levar a tripulação substituta para manter os voos dentro do cronograma. A SpaceX considerou que a melhor opção era esperar a nova cápsula transportar a próxima tripulação.

Barry Butch Wilmore e Suni Williams, pilotos de teste, deveriam ficar fora da Terra por apenas uma semana quando decolaram em 5 de junho no primeiro voo de astronautas da Boeing para a Estação Espacial Internacional. Porém, a missão aumentou para oito meses depois que a Nasa decidiu enviar a cápsula Starliner da empresa, que estava com problemas, de volta vazia em setembro.