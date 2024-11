Aparência de astronautas ‘presos’ no espaço em nova foto assusta internautas; confira

Nova imagem dos astronautas da NASA Sunita Williams e Barry Wilmore chamou atenção para o estado de saúde dos oficiais que estão presos na Estação Espacial Internacional (ISS) há mais de 150 dias.

A missão dos tripulantes, lançada em 5 de junho, deveria ter retornado à Terra pouco depois, em 12 de junho. No entanto, o Boeing Starliner onde eles estavam apresentou problemas técnicos e desde então os astronautas estão na ISS.

Na foto, divulgada pela NASA, Sunita e Berry aparecem comendo uma pizza improvisada juntos. Apesar do registro ser descontraído, a mulher está com uma aparência visivelmente abatida e seu companheiro parece mais magro. A fotografia foi tirada no dia 24 de setembro.

Veja a imagem:

Os astronautas Sunita Williams e Barry Wilmore (Foto: divulgação/Nasa)

Segundo o médico Viney Gupta, a imagem mostra “alguém que eu acho que está passando pelo estresse natural de viver em uma altitude muito alta, mesmo em uma cabine pressurizada, por longos períodos”. Em entrevista ao Daily Mail, o profissional da saúde afirmou que o emagrecimento dos dois se deve ao déficit calórico “significativo” em viagens ao espaço, já que o corpo humano queima mais calorias do que em solo terrestre devido às baixas temperaturas e às condições adversas, em geral.

Todavia, mais que a magreza, Gupta destacou que a atrofia muscular representa a maior preocupação em pessoas nessas condições. “Eles estão ingerindo alimentos muito calóricos, como você pode ver — frios e, você sabe, outras carnes, proteínas, mas frios ricos em gordura — não é necessariamente uma dieta balanceada”, disse o médico.

Em geral, os astronautas são incentivados a consumir até 3.500 calorias por dia enquanto estiverem no espaço para evitar que o corpo sofra danos.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)