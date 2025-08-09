Munição em depósito de armas usado pelo Hezbollah explode no sul do Líbano, matando 6 pessoas

A munição em um depósito de armas no sul do Líbano explodiu neste sábado, enquanto especialistas do exército libanês desmontavam elas. Seis pessoas morreram e vários outros ficaram feridos, segundo o exército.

O incidente ocorreu na província de Tiro, afirmou o exército, que acrescentou que estão sendo feitos esforços para determinar a causa da explosão, mas não deu mais detalhes. Acredita-se que o depósito tenha sido usado pelo grupo Hezbollah.

A explosão ocorreu ao sul do rio Litani, em uma área onde o Hezbollah retirou seus combatentes sob os termos de um cessar-fogo, que encerrou o conflito de 14 meses com Israel em novembro. Nos últimos meses, tropas libanesas e forças de paz da ONU têm assumido os postos do Hezbollah na área.

Na quinta-feira, o gabinete libanês votou a favor de um plano apoiado pelos EUA para desarmar o Hezbollah e implementar um cessar-fogo com Israel. O governo do Líbano pediu ao exército nacional que preparasse um plano no qual apenas instituições estatais na pequena nação terão armas até o final do ano. A decisão do governo irritou o grupo e seus apoiadores, que têm realizado protestos.

Como resposta, o exército alertou em um comunicado que não permitirá quaisquer tentativas de colocar em risco a segurança do país e o fechamento de estradas ou ataques a propriedades privadas e públicas.