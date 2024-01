Pesquisa revela que mulheres que namoram homens mais jovens são mais felizes

Uma recente pesquisa conduzida por professores da Universidade Metropolitana de Londres, e publicada na revista Sexual and Relationship Therapy, revelou que mulheres que vivem relacionamentos com homens mais jovens são mais felizes e têm maior satisfação sexual em comparação com aquelas que se relacionam com parceiros da mesma faixa etária.

O estudo envolveu 24 mulheres, com idades entre 42 e 45 anos, das quais 17 estavam namorando homens entre sete a 10 anos mais jovens do que elas, enquanto as outras sete mantinham relacionamentos com homens aproximadamente da mesma idade.

Cada participante foi entrevistada sobre os níveis de inteligência emocional (IE), autoeficácia sexual (ESS), que está relacionada à confiança e satisfação sexual, e felicidade subjetiva (SH), que se refere à capacidade de perceber e expressar emoções.

Os resultados da pesquisa indicaram que o grupo de mulheres envolvidas com parceiros mais jovens apresentou pontuações mais altas em todas as categorias analisadas. Os pesquisadores destacaram a importância desses resultados na desconstrução de estereótipos relacionados a diferenças de idade em relacionamentos. No entanto, eles ressaltaram a limitação do estudo devido ao tamanho da amostra, composta por 24 mulheres, e expressaram a intenção de expandir o número de participantes para validar essas conclusões.

Celebridades que namoram homens mais jovens

Várias celebridades podem comprovar a teoria da London Metropolitan University. A cantora Cher, de 77 anos, é 40 anos mais velha que o namorado Alexander Edwards, de 37. A atriz indiana Priyanka Chopra, de 41 anos, é uma década mais velha que seu marido, Nick Jonas.

No Brasil, também há vários exemplos de mulheres que namoram homens mais novos. A atriz Deborah Secco, de 44 anos, é casada com o modelo Hugo Moura, de 33. A apresentadora Fátima Bernardes, de 61 anos, também é a mais velha da relação com o político Túlio Gadêlha, de 36.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)