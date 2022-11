Mulher viraliza ao afirmar ver Jesus Cristo em maquiagem: ‘visual hippie’; confira

Uma esteticista chamada Keely Passmore, de 28 anos, chamou atenção de diversos internautas ao afirmar ter visto Jesus Cristo em sua maquiagem. Após compartilhar com os amigos a foto de um bronzeador que havia usado pela primeira vez, a imagem acabou caindo na web e viralizou. O caso inusitado aconteceu na cidade de Exeter, na Inglaterra. Entenda.

VEJA MAIS

Keely diz ter notado a silhueta de Cristo ao usar o bronzer. Quando comentou sobre o caso nas redes sociais, ela ainda descreveu o que via. “Eu vi o típico cabelo comprido e visual hippie. Jesus foi a primeira pessoa que veio à minha cabeça. O pigmento brilhoso branco é o que o torna (parecido com a divindade). E as partes mais escuras seriam os olhos e a barba”, explica ela.

De acordo com ela, ao ver a imagem pela primeira vez ainda chegou a se questionar se não estaria enganada. Então, tirou uma foto da “aparição” e enviou aos amigos para ter certeza. De acordo com Keely, 80% das pessoas que viram a maquiagem concordaram com ela. Outros, no entanto, compararam o suposto homem da imagem com o criminoso Charles Manson.

The Body Shop bronzer (Reprodução: Redes Sociais)

A esteticista disse que não irá mais usar a maquiagem e que pretende guardá-la. “Resolvi preservá-la, porque achei muito legal. Podemos guardá-la, como as múmias”, brincou. Assim que Keely compartilhou a foto na web, a publicação rapidamente viralizou, acumulando duas mil curtidas em menos de 24 horas.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor Web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)