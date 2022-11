Mulher transforma todo o corpo e internautas se surpreendem com fotos antigas

Uma stripper norte-americana, do estado do Texas, chocou a web ao compartilhar fotos antigas do período da adolescência, em que aparece sem tatuagens, piercings e outros procedimentos que possui atualmente. Com informações do Metrópoles.

Orylan compartilhou as imagens por meio de um vídeo no TikTok, que comparava o antes com a sua aparência atual. Mas, sem explicar o motivo, ela exclui o post. No entanto, com a repercussão da publicação, usuários já haviam tirado prints.

A filmagem mostrava a mulher com o rosto sem tatuagens, piercings e com os cabelos loiros. Agora, ela adotou um estilo diferente, com fios multicoloridos, diversos piercings faciais e língua bifurcada.

Ao canal Soft White Underbelly, no YouTube, Orylan garantiu ter muito amor próprio. A mulher ainda revelou que, por conta da aparência excêntrica, muitas pessoas deduzem que ela não teve uma infância feliz.

“Eu cresci com toda a minha família. A maioria das pessoas olham para mim e acreditam que fui abandonada, não tenho família, não sou amada nem nada. Minha família inteira esteve na minha vida, vovó, papai, todos ainda estão vivos, graças a Deus”, contou.

No TikTok, o vídeo da transformação da stripper viralizou, chegando a 300 mil visualizações antes de ser deletado. As pessoas opinaram muito nos comentários. “Bem melhor antes, mano”, escreveu um seguidor. “Você era linda, mas se você está mais feliz agora, isso é tudo que importa”, defendeu outro.



(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)