Após ser traído pela mulher com o irmão gêmeo, homem não sabe se é pai de bebê

Um homem revelou no Reddit, fórum online, que foi surpreendido ao descobrir que sua esposa o traiu com seu irmão gêmeo idêntico. A mulher engravidou e ele não sabe se é o pai - ou o tio.

Na publicação, o homem relatou que o namoro iniciou enquanto estava na universidade e que foi seu irmão quem apresentou a mulher a ele. Na época, os dois eram os melhores amigos. Entretanto, o irmão traído nunca se importou com essa questão.

O casal passou a morar junto e, tempo depois, descobriu a gestação. “Vindo de uma família religiosa, ter filhos sem estar casado era estritamente proibido. Descobrimos nesse período que ela estava grávida e nos casamos rapidamente. Foi uma cerimônia pequena, porém muito tranquila”, escreveu o homem.

Ele escreveu que sempre houve uma “leve competição” entre ele e o irmão, mas que não imaginava que isso poderia afetar seu relacionamento. Porém, durante uma briga, a esposa admitiu a traição com o cunhado.

O homem falou ter se sentido “perdido” ao saber e questionou no Reddit se um teste de DNA mostraria a verdadeira paternidade da criança. Ele relatou que a esposa e o irmão ligam, mas quem atende é sua mãe, já que ele diz que não consegue “ter coragem para isso”.

Outros usuários responderam o rapaz dando forças. “Faça o que for necessário para esclarecer a situação da paternidade da criança e depois siga em frente com sua vida”, disse um. “Você não fez nada de errado. Erga-se e siga em frente com sua vida”, afirmou outro.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do editor de conteúdo de Oliberal.com, Bruno Magno)