Natalie Portman solicita senha do marido Benjamin Millepied após traição com ativista mais jovem

A atriz Natalie Portman e o marido, dançarino e coreógrafo francês Benjamin Millepied estariam passando por uma crise no casamento, após a traição de Millepied com a ativista Camille Étienne, 16 anos mais nova do que ele. O marido teria entregado as senhas de seu celular e aplicativos como forma de reestabelecer a confiança afirma site internacional.

Uma fonte próxima ao casal contou ao portal internacional RadarOnline que após a traição de Benjamin Millepied ele entregou suas senhas, como parte do acordo do casal, para tentar dar uma oportunidade à relação. “É óbvio, foram estipuladas algumas condições e, aparentemente, ele está em acordo com qualquer regra determinada por ela. Se ele aprontar outra vez, ela provavelmente vai desistir”, contou a fonte que não teve a identidade revelada.