Mulher tenta retirar acusações contra si mesma fingindo ser promotora

Acusada de posse de drogas e perseguição a pessoas, Lisa Landon se passou por uma promotora para retirar as acusações contra si mesma, no final de outubro, em New Hampshire, nos Estados Unidos.

Ela teve acesso ao sistema eletrônico do estado e conseguiu retirar as acusações e preparar documentos falsos em três processos criminais. No entanto, um examinador forense chamado para realizar uma avaliação em Lisa notou que as acusações haviam sido removidas.

O examinador entrou em contato com outros promotores para saber se, ainda assim, seria necessário avaliá-la. Com as novas informações, uma investigação foi instaurada e Lisa, descoberta.

Além das acusações anteriores, Lisa também é acusada de falsificação ideológica e falsificação de provas físicas.