VÍDEO: Mulher tenta atropelar companheiro, mas acerta pedestre e outros carros

Annie Williams, de 58 anos, brigou com o companheiro e tentou atropelá-lo. No entanto, ela machucou um pedestre e atingiu outros quatro carros. Ela terminou presa em Irving, no Texas, nos Estados Unidos. As informações são da NBC.

A tentativa de atropelar o homem fez com que a mulher acertasse uma loja de bebidas.

Annie ainda recuou para tentar acertar o companheiro, mas atingiu um pedestre e quatro veículos estacionados. Ela fugiu do local, mas foi encontrada em uma parada de trânsito, mais tarde.

A pedestre que foi atropelada quebrou o tornozelo e precisou ser internada em um hospital.

De acordo com a polícia local, o homem, alvo do carro da mulher, saiu e não foi localizado.

A loja de bebidas teve cerca de 25 mil dólares (cerca de R$ 125,5 mil) em danos.

As imagens do acidente viralizaram. Assista: