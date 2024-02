Mulher que matou noiva na saída do casamento planeja na cadeia o próprio casório

A mulher que, alcoolizada, atropelou e matou uma noiva na saída da sua festa de casamento está planejando o seu próprio casório da cadeia onde é mantida até o julgamento. De acordo com o "NY Post", Jamie Lee Komoroski, de 26 anos, fez uma ligação para o pai no qual, chorosa, discutiu o seu casamento. A americana ainda está namorando Evan Tatro, que a apoia desde o acidente, que aconteceu em 2023.

Jamie tinha três vezes o limite de álcool no sangue quando jogou o seu Toyota em um carrinho de golfe que transportava Samantha Miller, de 34 anos, e o noivo, Aric Hutchinson, de 36, quando eles saíam da recepção de casamento em abril do ano passado, em praia na Carolina do Sul (EUA).

Samantha morreu na hora com seu vestido de noiva. Aric, também ferido, precisou passar por várias cirurgias. Ele e a sogra, Lisa Miller, travam uma disputa judicial pela herança.

Na ligação emocionada de dentro do Centro de Detenção Al Cannon, no condado de Charleston, (onde ela aguarda julgamento por quatro acusações criminais, incluindo homicídio imprudente resultando em morte), Jamie soluçou com seus pais sobre seus planos futuros.

Jamie também faz ligações para outros familiares e o namorado. "Quero que você esteja no meu casamento", disse a americana ao pai, Charles. "Eu quero que você me leve até o altar. Eu quero que você esteja comigo", acrescentou ela.

Ela também disse ao pai que "odeia não saber" qual será seu destino, de acordo com gravações de áudio divulgadas pelo Gabinete do Xerife do condado de Charleston. Um pedido de liberdade após pagamento de fiança foi rejeitado pelo juiz do caso.

Em telefonema para Evan, em dezembro, Jamie Lee contou que ela toma vários banhos a cada dia apenas para ter algo para fazer na prisão. Ela também discutiu sua amizade com uma outra detenta, chamada Tanner, e como elas passam o tempo jogando Banco Imobiliário e assistindo a programas de TV, especialmente séries.

"Não posso acreditar que já seja dezembro, honestamente. Essa é a parte mais difícil, você sabe, então estamos superando isso. Significa muito para mim. Sinto sua falta", disse ela ao namorado. O casal trocou declarações de "Eu te amo" ao fim da conversa.

Jamie, natural de Nova Jersey (EUA), pode pegar até 25 anos de prisão pelo acidente que matou Samantha e feriu outras três pessoas. Ela não tem antecedentes criminais.