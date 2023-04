Ex de noiva manda presente com explosivos e mata marido da jovem e o irmão

Um homem indiano e o irmão dele morreram após receberem um presente com explosivos dentro. O caso aconteceu no distrito de Kabirdham, na Índia. Hemendra Merawi havia se casado recentemente e teria recebido p equipamento de caixa de som do ex-companheiro da noiva dele. O material explodiu e matou os dois irmãos. O assassino, Sarju Markam, confessou o crime.

Segundo informações do portal Daily Star, a explosão ocorreu logo após o Merawi ligar a caixa de som na tomada. O impacto foi tão grande que o telhado e as paredes da residência voaram pelos ares. Outras quatro pessoas, além dos irmãos, também ficaram feridas com a explosão, entre elas uma criança de apenas 18 meses.

O recém-casado morreu logo depois que ligou o equipamento de som, na última segunda-feira (3), enquanto o irmão dele, Rajkumar, morreu posteriormente por conta dos ferimentos causados pela explosão. Na terça-feira (4), Markam foi preso em um distrito vizinho ao local onde ocorreu a explosão.

Sobre o criminoso

Markam é pai de duas crianças e afirmou que estava em um relacionamento com a moça antes dela se casar com outro. Ela tinha uma outra companheira e afirmou que estava em busca de uma segunda esposa. Entretanto, teria mentido sobre estar solteiro e por isso a ex terminou com ele.

Sem superar o relacionamento, o homem então encheu um equipamento de som com explosivos feitos de nitrato de amônia, gasolina e pólvora retirada de fogos de artifício. Ele cobriu a caixa de som com uma embalagem e a colocou em uma mesa junto com outros presentes. O objetivo do acusado era matar o casal.

