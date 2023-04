Helicóptero militar japonês com pelo menos 10 pessoas a bordo desaparece perto de Taiwan

Um helicóptero militar japonês desapareceu na manhã desta quinta-feira (6) quando sobrevoava uma ilha perto de Taiwan. De acordo com a agência de notícias NHK, dez pessoas estavam na aeronave, porém, o número exato ainda não foi divulgado pelo governo. Meios de comunicação locais relataram que um comandante sênior da Força de Autodefesa Terrestre estava entre as pessoas a bordo.

De acordo com as autoridades do Japão, o contato por rádio e por satélite com o helicóptero militar foi perdido quando ele passava na região da ilha de Miyakojima. O primeiro-ministro do país, Fumio Kishida, declarou que a prioridade do governo é resgatar as pessoas a bordo.

Um oficial da Guarda Costeira do Japão informou ao Kyoto News, um site de notícias japonês, que combustível e detritos flutuantes foram encontrados nas águas da região por um barco de patrulha.