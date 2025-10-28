Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Mulher que impediu estupro de brasileira em trem em Paris será condecorada por bravura

Estadão Conteúdo

A mulher que salvou uma brasileira de uma tentativa de estupro em um trem na região de Paris, na França, será condecorada por bravura. O anúncio foi feito no domingo, 26, pela presidente da região de Île-de-France, Valérie Pécresse.

"Parabéns e todo o respeito a Marguerite por sua bravura! A região lhe concederá a Medalha de Île-de-France", disse Valérie em uma publicação no X.

Segundo o jornal RFI, Marguerite impediu que Jhordana Dias, de 26 anos, fosse estuprada em um trem entre as estações de Choisy-le-Roi e Villeneuve-le-Roi, no dia 16 de outubro.

A brasileira, que mora na França há poucos meses e não fala francês, estava sozinha no vagão quando foi atacada por um homem. Entre outras agressões físicas, ela foi mordida e arranhada pelo agressor.

Marguerite ouviu os gritos da jovem e correu para ajudá-la. Ela começou a gravar o rosto do homem e disse que chamaria a polícia, o que fez com que ele descesse na estação de Villeneuve-le-Roi e fugisse.

Graças às imagens registradas pela mulher, o suspeito foi identificado e preso na última sexta-feira, 24. Ele tem 26 anos, é de origem egípcia e nega o crime.

Marguerite é diretora de uma escola em Val-de-Marne e já trabalhou em centros de alojamento de emergência, onde lidou com pessoas em situação de rua. Em entrevista à France Télévisions, ela disse que aumentou o tom de voz para mostrar que não tinha medo e afastar o agressor da vítima.

"Aprendi a lidar com pessoas violentas, às vezes alcoolizadas. Se você mostrar que tem medo, acabou. Poderia ter terminado muito, muito mal para a jovem", disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

Palavras-chave

brasileira

Paris

trem

ataque

mulher

condecoração
Mundo
.
