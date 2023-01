Mulher percebe que namorado tinha só uma perna após 3 meses de relacionamento

Uma jovem viralizou no TikTok ao contar como passou meses com o namorado sem saber que ele não tinha uma perna. Segundo o tablóide britânico Daily Mail, Tiffany tinha 17 anos quando viu o ex-namorado em um rodeio. Eles trocaram números de telefone e conversaram por três semanas até perceber que estavam completamente apaixonados.

A mulher, agora já adulta, conta que os dois viviam grudados, como de costume nas paixões adolescentes. No entanto, com o passar do tempo, Tiffany começou a suspeitar de algumas atitudes do amado.

VEJA MAIS

"Ele aparecia nos meus jogos de softball usando calças num calor de 32ºC. E eu ficava tipo 'senso de moda esquisito, mas ok' e não dizia nada", explica no vídeo. "E ele jogava basquete, mas não queria que eu assistisse a nenhum dos jogos, falava que deixaria ele nervoso", concluiu.

A jovem decidiu prestar mais atenção, até que, em um dia qualquer, percebeu algo em uma das fotos do casal: aparentemente, o namorado não tinha uma perna. Ela enviou a foto para os amigos analisarem, e todos chegaram à mesma conclusão.

Ao invés de falar sobre o assunto, ela só ficou imaginando. Tiffany explicou no vídeo que o fato de ele nunca ter falado nada sobre o assunto, e ela também não ter percebido, causava uma situação desconfortável.

"Eu não me importava com isso, claro, mas agora que eu não tinha percebido, e ele não tinha falado, ia ficar esquisito, porque tipo, como você aborda esse tipo de coisa? Fora que a gente fazia coisas que namorados fazem sabe...mas não reparei".

O desfecho veio na noite do baile, em uma comemoração depois do evento em um lago. "Ai, ele vai ter que usar shorts", pensou ela. Então, antes do dia da festa, o rapaz abordou o assunto e explicou que tinha poliomielite, doença que causa paralisia, e Tiffany confessou que já imaginava que alguma coisa estava rolando.

"Mas por que você não disse nada?", questionou. "Porque você me conheceu sem saber disso, o tempo foi passando e ficou estranho de explicar", justificou o rapaz. O casal acabou se divertindo com a situação e namorando por mais seis meses, antes da formatura, quando ambos foram fazer faculdade em locais distintos.

Hoje, formada e adulta, Tiffany relembra o caso com humor. "É esse tanto de distraída que eu sou", encerrou.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)