Mulher 'morta' surpreende familiares ao acordar antes de ser cremada

Uma mulher na Tailândia deixou seus familiares assustados ao acordar a caminho de seu próprio funeral. Chataporn Sriphonla, de 49 anos, havia aparentemente morrido durante o transporte do hospital para sua casa na província de Udon Thani, na última quinta-feira (29). Enquanto viajava dentro de uma van, os paramédicos acreditaram que Chataporn havia parado de respirar e falecido.

VEJA MAIS

Sua mãe idosa, Mali, ligou para os parentes para informá-los de sua morte, atribuída à batalha contra o câncer de fígado. A família enlutada seguiu a tradição budista para uma cremação rápida e imediatamente se preparou para o funeral, comprando um caixão e coordenando com os funcionários do templo para as cerimônias.

A van que transportava o corpo de Chataporn foi desviada de sua casa para o templo Wat Sri Phadung Pattana, onde o cadáver seria armazenado durante a noite. No entanto, os passageiros ficaram chocados quando a mulher "morta" de repente suspirou e abriu os olhos.

Embora confusa com a "ressurreição milagrosa" de sua filha, Mali chamou novamente a família, dessa vez para compartilhar a boa notícia.

Chataporn foi então levada às pressas para o Hospital Crown Prince em Ban Dung, onde está sob supervisão médica, acompanhada por sua filha.

"Minha filha estava sendo tratada de câncer no hospital, mas os médicos nos disseram que ela tinha poucas chances de sobrevivência. Eu queria que ela passasse seus últimos momentos com a família, então providenciei para que ela fosse levada de volta para nossa casa. Ficamos arrasados ao descobrir que ela havia falecido a caminho de casa", disse Mali, mãe da mulher.

Parentes relataram estar confusos, mas acreditavam que a mulher tenha resistido para poder ver seus filhos antes de morrer.