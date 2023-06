Idosa considerada morta acorda dentro de caixão no próprio velório no Equador

Bella Montoya, 76 anos, acordou dentro de um caixão após cinco horas de vigília e respirando com dificuldade no Equador, durante o velório dela. O filho da idosa, Gilbert Balberán, informou, neste domingo (11), que a mãe permanece em observação em um hospital de Babahoyo, capital da província de Los Ríosno. As informações são do G1.

No Twitter, vídeos foram compartilhados e mostram dois homens auxiliando a idosa e a colocando em uma maca. “Eles nos deram até um atestado de óbito”, disse o filho, em um vídeo divulgado na mídia local republicado pelo G1. A imprensa equatoriana noticiou o caso com manchetes celebrando a "ressurreição" de Bella.

A idosa foi retirada do caixão e levada para o mesmo hospital onde foi declarada morta. "Minha mãe está no oxigênio. O coração dela está estável. O médico apertou a mão dela e ela reagiu; eles me dizem que isso é bom, porque significa que ela está reagindo aos poucos", acrescentou o Balberán ao jornal "El Universo".

Segundo o atestado de óbito divulgado pela mídia equatoriana, Bella Montoya foi declarada morta após uma parada cardiorrespiratória. Os jornais locais disseram que a idosa teria sofrido uma catalepsia, condição que pode paralisar o corpo, inclusive a respiração.

"Pouco a pouco estou assimilando o que aconteceu. Agora só peço que a saúde de minha mãe melhore. Quero ela viva e ao meu lado", disse Balberán.