Após ser internada, morre idosa que ‘acordou’ durante próprio velório

Morreu neste sábado (17), a idosa que “acordou” durante o próprio velório, após 6 dias internada em um hospital no Equador. Bella Montoya, 76 anos, foi dada como falecida no dia 9 de junho deste ano, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Ela, no entanto, despertou dentro do caixão quando estava sendo velada, no último dia 10. Depois do episódio, Montoya foi internada, porém não resistiu ao quadro de derrame isquêmico.

De acordo com o Ministério da Saúde equatoriano, a idosa foi mantida sob “vigilância permanente” durante seu período de internação após “acordar” no próprio velório.

Entenda o caso

Montoya “ressuscitou” durante o próprio velório na cidade de Babahoyo. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, a idosa aparece deitada no caixão já aberto. Nas imagens, ela respira com dificuldade e é auxiliada por dois homens.

“Minha mãe está com oxigênio. Seu coração está estável. O médico beliscou sua mão e ela reagiu; me dizem que isso é bom, porque significa que ela está reagindo aos poucos”, declarou o filho de Montoya em entrevista ao jornal El Universo na ocasião.

A idosa foi declarada morta pela primeira vez em um hospital de Babahoyo. A morte foi “constatada” após uma parada cardiorrespiratória decorrente de uma doença cerebrovascular não especificada. No entanto, o que ela sofreu foi uma catalepsia. A condição temporária faz com que pacientes fiquem paralisados. Em alguns casos, a respiração é afetada, o que pode gerar confusões.