Mulher morre ao fazer agachamento com barra em academia

Uma mulher de 22 anos faleceu após levantar peso em um exercício de agachamento com barra em uma academia de Torreón, no México. O caso aconteceu no dia 16 de agosto.

Ariatna Esparza estava fazendo o exercício quando, repentinamente, caiu desacordada no chão. Os paramédicos foram acionados, mas, quando chegaram ao local, a jovem já não apresentava mais sinais vitais.

Segundo informações do portal mexicano Milenio, a autópsia apontou que Ariatna faleceu devido à falta de oxigênio no sangue, também chamada de anoxemia, que foi acompanhada por uma hemorragia cerebral aguda e formação de coágulos em várias partes do corpo.

Esses fatores, embora não traumáticos, foram desencadeados pelo esforço físico extremo feito por Ariatna. O quadro pode ter sido desencadeado também pela altitude, já que cidade de Torreón fica 1.120 metros acima do nível do mar, fator este que pode influenciar a oxigenação do sangue.

A falta de oxigênio nos tecidos, combinada com hemorragias e formação de coágulos, resultou em consequências fatais. No caso de Ariatna, o esforço ao levantar uma carga excessiva de peso durante o exercício foi fatal.

A mãe de Ariatna, Selene Esparza, expressou sua dor e tristeza pela morte prematura da jovem nas redes sociais: “Minha princesa, minha menina, você se foi e nos deixou com almas vazias e corações despedaçados. Voe alto, meu amor, muito alto. Aqui na Terra, você já foi luz guiando aqueles que cruzaram seu caminho, e agora é luz iluminando os anjos. Eu te amo, minha princesa”, escreveu ela.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora de Oliberal.com)