Mulher mantém corpo do pai dentro de casa por 15 anos

Uma mulher guardou o corpo do pai em um apartamento durante 15 anos. O caso aconteceu na cidade de Oeiras, em Portugal. A polícia foi chamada pelos vizinhos no último domingo (16), por conta do mau cheiro que exalava do imóvel, e descobriu que a inquilina estava morta há cerca de um mês. Ao vasculhar o local, os policiais encontraram também o corpo do pai.

A imprensa local apurou que a mulher, identificada como Anabela, usava desinfetante para disfarçar o cheiro do corpo do pai, mantido em estado de mumificação, deitado na cama e vestido com pijamas. Segundo a perícia, o homem morreu quando tinha por volta de 80 anos.

Os policiais e bombeiros encontraram os dois corpos em diferentes estágios de decomposição. Os vizinhos contam que o homem não era visto desde 2005. Entretanto, a perícia estimou que o cadáver já estava no local há cerca de 15 anos.

Ainda de acordo com as autoridades, Anabela afirmava que o pai, chamado Custódio, teria morrido. “Não sei o que pensar, é inexplicável, um grande mistério. Os moradores do prédio chegaram a se juntar para comprar uma coroa para o funeral do senhor e afinal não houve”, disse uma vizinha ao Jornal de Notícias.

No apartamento da família havia muito lixo, que teria sido acumulado ao longo dos anos. A investigação aponta que o idoso havia ficado viúvo em 2001 e, desde então, vivia sozinho com a filha.

Os cadáveres foram encaminhados para autópsia e a Polícia Judiciária de Portugal segue investigando as mortes.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)